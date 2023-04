Fechada com a cheia do Rio Acre, a Ponte Metálica de Rio Branco está sendo asfaltada após revisão nas luminárias. “No final da tarde hoje, estaremos com tudo concluído”, diz Sócrates Guimarães, presidente interino do Deracre acerca da liberação do equipamento ao trânsito de veículos.

“Na primeira vistoria não constatou dano importante. Foi feito teste com máquinas pesadas passando sobre ele e tudo tranquilo”, completou o diretor.

Relacionado