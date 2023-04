O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta quinta, 13, sete editais de convocações dos processos seletivos para a contratação de professores temporários.

Os candidatos convocados devem comparecer aos endereços descritos nos editais até o dia 24 de abril de 2023, das 7h30min às 13h30min, para entrega de documentos e assinatura do contrato para formação de cadastro de reserva para contratação temporária imediata e eventual.

Os novos contratados irão atender às escolas de educação básica do estado do Acre das áreas urbanas e rurais de Rio Branco, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil, Feijó, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Tarauacá, Jordão, Manoel Urbano, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Bujari e Marechal Thaumaturgo, nas modalidades de Ensino Regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Projeto Aprender é o Caminho, conforme as metas de 100 dias de governo estabelecidas, reforçando o compromisso com a educação e fortalecendo os quadros escolares.

Confira aqui os editais:

EDITAL 038 – SEAD/SEE/REGULAR

EDITAL 029 – SEAD/SEE/EJA

EDITAL 033 – SEAD/SEE/ESPECIAL

EDITAL 017 – SEAD/SEE/APRENDER

EDITAL 026 – SEAD/SEE/REGULAR

EDITAL 020 – SEAD/SEE/ESPECIAL

EDITAL 018 – SEAD/SEE/EJA