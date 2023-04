O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), e a Prefeitura de Rio Branco trabalham, nesta quarta-feira, 12, na limpeza dos bairros atingidos pelas cheias do Rio Acre.

O bairro da Base, localizado na região central da capital, é um dos alvos da operação. Entulhos, lama e areia estão sendo removidos do local, para possibilitar aos moradores condições de voltar para suas casas.

O encarregado do Deracre, Francisco de Souza, afirmou que os entulhos são levados para o lixão e a areia, para as usinas do Deracre e da Zeladoria Municipal.

Em apenas um dia, segundo relatou, foram retirados 213 metros cúbicos de areia da principal rua do bairro e que mais entulhos devem ser retirados. “Após a remoção dos entulhos, a equipe da prefeitura deve atuar na lavagem das ruas”, disse.