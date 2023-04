Em dois meses, mais de 207kg de drogas apreendidos no Juruá

No Juruá, as forças de segurança já apreenderam 207,24 kg de drogas, sendo 77,44 kg de maconha, 126,11 kg de cocaína e 3,69 kg de outros entorpecentes. Esses números correspondem ao trabalho realizado nos primeiros cem dias de 2023 e configura um montante de aproximadamente R$ 2,7 milhões ao tráfico de drogas.

O resultado dessas apreensões se dá por um trabalho integrado das forças de segurança da região do Juruá: polícias Militar, Civil e Federal e o Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), órgãos que têm dado maior efetividade em operações terrestres e fluviais na região de fronteira.

O tenente-coronel Edvan Rogério, comandante do 6° Batalhão da Policia Militar, fala da perspectiva das forças de segurança em combate ao tráfico de drogas. “Estamos empenhando nossas equipes para que possamos combater com maior efetividade os crimes que acontecem aqui na região”, disse.

“A integração das forças de segurança do Juruá é exemplo. Elas estão unidas no combate ao crime organizado e apresentam excelentes resultados à sociedade”, contou o major Clélio Pinto, coordenador da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública na regional do Juruá.