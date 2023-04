O estado do Acre é uma das unidades da Federação em que se concentra grande parte da população indígena. A ampla extensão de florestas e várias comunidades tradicionais espalhadas pela região fazem com que a Justiça Eleitoral acriana redobre os esforços para continuar levando cidadania, assegurando a quem vive nessas localidades o direito de participar da democracia.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) desenvolve iniciativas a fim de garantir o direito cidadão de votar a centenas de indígenas do estado. Em conjunto com as comunidades, a Corte Regional realizou atendimento itinerante para ampliar o cadastro eleitoral, inclusive por meio do registro biométrico de eleitores de localidades isoladas, como as que vivem próximas aos municípios de Manoel Urbano e Marechal Thaumaturgo.

Cadastro Eleitoral permite informar identidade de gênero, raça ou cor e etnia.

Conforme destaca o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, a Justiça Eleitoral não tem medido esforços para proporcionar direitos a toda a população, incluindo iniciativas voltadas aos povos indígenas.

“Temos projetos e ações que visam o fortalecimento do exercício da capacidade eleitoral dos indígenas, respeitando os respectivos costumes, linguagens e organização social. A nossa luta como Justiça Eleitoral é para incluir as minorias. Sabemos que as comunidades indígenas precisam se autorrepresentar e estar representadas dentro dos parlamentos, do Executivo e dos cargos de gestão”, destaca o desembargador.

Outras ações

O TRE acriano também esteve presente em atividades de cidadania e inclusão social, quando servidores e comunidade debateram temas relacionados aos direitos cidadãos, voto consciente, participação política e violência de gênero, entre outros.

A Corte Regional também tem assegurado que essa parcela da população não só exerça a cidadania por meio do voto como também faça parte dos processos de realização das eleições, inserindo a população indígena no quadro de colaboradores da Justiça Eleitoral no estado.

Edicleudo Kaxinawá, 32 anos, é digitador da 6ª Zona Eleitoral em Brasileia (AC) e auxilia a Justiça Eleitoral no fechamento do cadastro. Ele nasceu na aldeia Nova Fronteira, na divisa com a Bolívia, e ressalta que a participação indígena na democracia vai além do voto, uma vez que estão representados nos espaços de trabalho, bem como na política, por meio dos representantes eleitos.

