100 DIAS DE GESTÃO Mais de 80% das metas foram alcançadas, garante governo do Acre

O governo do Acre apresentou nesta quarta-feira, 12, no auditório da Biblioteca Pública Estadual, em Rio Branco, os resultados obtidos nos primeiros cem dias da administração 2023-2026. Das 263 metas estabelecidas por secretarias e demais órgãos do Estado, 211 foram cumpridas integralmente. O volume representa 80,2% de execução.

Outros 45 projetos estão em andamento, com previsão de serem finalizados até o próximo mês. Apenas sete propostas não foram iniciadas.

Trabalhar pelo desenvolvimento do Acre é prioridade do governador Gladson Cameli. De acordo com o gestor, os próximos anos serão marcados por importantes investimentos para o estado, principalmente na geração de emprego e renda.

“Gostaria de parabenizar toda a nossa equipe de governo pelo empenho. Mesmo enfrentando uma grande alagação, não estamos medindo esforços em prol da nossa população. Estamos focados em fazer do Acre uma terra próspera e com mais oportunidades para todos”, declarou o governante.

As metas foram dividas em 11 eixos temáticos. Somente nas pastas da Educação, Desenvolvimento Social, Saúde e Segurança Públicas foram alcançadas 94 propostas. Juntos, os investimentos nesses importantes setores do serviço público somaram R$ 199,1 milhões.

Um dos destaques foi a Educação, que assegurou a implantação de laboratórios de Biologia, Física, Química e Matemática em 163 escolas do ensino médio, entregou dez mil tablets com pacotes de internet, distribuiu gratuitamente fardamento escolar aos estudantes da rede estadual e forneceu alimentação para quase 40 mil alunos durante as férias, entre outras metas. Foram quase R$ 116 milhões em recursos aplicados para a melhoria do ensino público acreano.

Na Saúde, o governo deu continuidade ao mutirão de cirurgias eletivas com a realização de 2.892 procedimentos, convocou 220 aprovados em concurso público e ampliou a quantidade de leitos no Pronto-Socorro de Rio Branco. Os investimentos são de R$ 40,8 milhões.

A aquisição de armamentos de menor potencial ofensivo, fardamento e pistolas importadas para as polícias Militar e Civil, a reforma da sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Rio Branco, a continuidade do Projeto CNH Social e a implantação da Central de Alternativas Penais em Cruzeiro do Sul estão entre as principais metas da Segurança Pública.

“Merece destaque o empenho e dedicação dos servidores públicos efetivos e comissionados, que, liderados pelos gestores dos órgãos da administração direta e indireta, sob o comando do governador Gladson Cameli, cumpriram as metas pactuadas com ousadia e compromisso em melhorar a vida de cada cidadão acreano”, afirmou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.