Sábado, 15 de abril: mais um Dia D de vacinação contra influenza no Acre

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (vírus da gripe) começou nesta segunda-feira, 10, em todo o Brasil. No dia 15, sábado, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizará o Dia D de vacinação, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco, que além da imunização para o grupo prioritário, oferecerá todas as demais vacinas à população.

Segundo informe técnico do Ministério da Saúde, o objetivo é imunizar ao menos 90% dos 81,8 milhões de brasileiros que fazem parte dos chamados grupos prioritários, formados por aqueles que têm maior risco de desenvolver um quadro grave pela doença.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a proteção anual é importante para evitar justamente as hospitalizações e óbitos pela gripe em meio ao avanço da disseminação do vírus que ocorre sazonalmente com esse período de inverno amazônico.

“A vacina protege o corpo contra complicações da doença, diminui hospitalizações e o risco de morrer por causa da gripe. Entre as possíveis complicações da gripe estão pneumonias, otites, sinusites e piora de doenças crônicas. Pedimos à população, vacine-se”, destacou o titular da pasta.

A coordenadora do Crie, Daíla Timbó, explica que até o dia 31 de maio, segundo o calendário nacional, o grupo com maior risco de agravamento que estará sendo vacinado será: os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde, crianças a partir dos seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e urbano, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos, e adolescentes e jovens com privação de liberdade.

“Essa campanha é realizada anualmente com a parceria do Ministério de Saúde. Convidamos a população para se proteger da influenza. A prevenção é o melhor caminho”, apontou Daíla Timbó.

Casados a cerca de 43 anos, Eró Chaves, 68, e Socorro Chaves, 63, foram até o Crie para receber a imunização contra a influenza e a covid. Para o casal, a vacinação é meio para conter qualquer pandemia.

“Viemos fazer a vacinação contra a gripe e o reforço da covid. A vacinação é prevenção, ainda mais nesse período de vazante dos rios, onde a incidência de doenças é maior. Pelo bem dos nossos familiares, amigos e da nossa saúde é que nos vacinamos”, salientou Socorro Chaves.

Eles, que estão sempre com os filhos e netos, relataram também o convívio frequente na igreja e a responsabilidade de estarem devidamente imunizados para a proteção própria e dos familiares e amigos.

“Desde pequeno tomo vacina. Para mim, isso é algo cultural e deveria ser para toda a população. Temos uma vida comunitária e precisamos nos proteger contra doenças. Precisamos reforçar de forma pedagógica a importância da vacinação”, ressaltou Eró Chaves.