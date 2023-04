Retroativos do aumento da Educação cai na conta no fim do mês

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), informa que o pagamento dos valores retroativos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, referentes ao reajuste de 14,95% concedido aos servidores da Educação, será realizado de forma consolidada, juntamente ao pagamento de abril.

A equipe de governo buscou incansavelmente formas de antecipar esse pagamento, entretanto deparou-se com problemas de ordem técnica, como a necessidade de fechamento da folha de pagamento até o dia 10 do mês corrente, para consolidação de informações ao e-social e a possível ocorrência de prejuízo financeiro à maioria dos servidores, em razão da incidência de alíquota mais alta do Imposto de Renda, realizando pagamento único sem parametrização do sistema.

A efetivação do pagamento dos valores retroativos será realizada por meio do sistema, o que evitará erros passíveis de ocorrer em lançamentos feitos manualmente.

Reiteramos nosso compromisso em trabalhar sempre para solucionar divergências e evitar contratempos futuros.

Estamos cientes da importância deste reajuste e reforçamos a garantia de que o pagamento será realizado na folha de pagamento deste mês.

Atenciosamente,

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre