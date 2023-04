O Programa de Atendimento Habitacional Pró-Moradia foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre e sancionado pelo governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 10, por meio de publicação da lei nº 4.094 no Diário Oficial do Estado.

A norma autoriza a contratação de financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF), por parte do Estado, no valor de R$ 50 milhões, para atender famílias de Rio Branco em situação de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar mensal seja inferior a três salários mínimos. O financiamento vai proporcionar a implantação de 383 unidades habitacionais na Cidade do Povo, na capital.

A escolha da localidade se deu pelo fato de o bairro já comportar infraestrutura urbana e de saneamento, unidades de saúde, educação, lazer e segurança pública, o que acelera o processo de construção e reduz os custos.

“Além de garantir casa para quem precisa, iremos aumentar a geração de postos de trabalho e renda, e condições dignas de moradia para a população atingida pelas cheias do Rio Acre. Sou grato aos deputados estaduais pelo apoio a este projeto, que beneficia as famílias mais carentes do Acre”, ressaltou Cameli.