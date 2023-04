Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas formam o grupo de 160 profissionais de saúde empossados nesta segunda-feira, 10, em Rio Branco, pelo governo do Acre. A solenidade de posse foi realizada no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e contou com a presença do governador Gladson Cameli.

Governador Gladson Cameli deu posse a novos profissionais de saúde nesta segunda-feira. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Após dez anos sem contratação efetiva, o certame realizado em meados de 2022 disponibilizou 669 vagas com salários que variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93. Mais de 32 mil candidatos se inscreveram.

“Agradeço ao Poder Legislativo, ao esforço das secretarias, das equipes, dos familiares e todos os envolvidos que fizeram esse momento possível. Com muita dedicação, estamos garantindo oportunidades, gerando emprego e renda, fortalecendo as pastas e ampliando a prestação de serviço à população. O compromisso continua e vamos honrar a nossa parte. Agora conto com a ajuda de vocês, para trabalhar e alcançar a população que precisa”, disse o governador.

Para o secretário da pasta, Pedro Pascoal, a chegada desses profissionais vem em momento oportuno, uma vez que trarão reforço às unidades de saúde neste momento pós-alagação, em que existe a probabilidade do aumento de doenças epidemiológicas.

“Hoje completamos cem dias de gestão e, em meio a tantas ações, fechamos esse ciclo comemorando a posse destes profissionais com muita satisfação. Na semana passada, empossamos 60 em Cruzeiro do Sul e hoje mais 160, em Rio Branco. Sabemos do esforço e do compromisso no nosso governador em fortalecer a saúde e estamos dando seguimento. Todos os novos profissionais sejam muito bem-vindos e bom trabalho ”, frisou.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), os demais 449 servidores aprovados no certame serão convocados gradualmente em um prazo estabelecido de 90 dias. A próxima publicação de convocação está prevista para a segunda quinzena deste mês.

“É um momento muito esperado por quem prestou esse concurso e estou feliz em saber que a partir de hoje já posso contribuir com o meu povo. Quero agradecer a Deus, à minha família, que me apoiou, e pela oportunidade de trabalho que o Estado está me proporcionando. Estamos todos muito felizes”, disse Jazon Tazai, convocado ao cargo de enfermeiro, na capital.

Thiago Pinheiro é um dos nutricionistas convocados nessa primeira etapa. O jovem já atuava como profissional no Hospital do Rim, em Rio Branco, e hoje, passa a trabalhar para a saúde pública do Estado.

“É com emoção que participo dessa solenidade. Momento gratificante, depois de tanto esforço e renúncias para estar aqui. Agora somos efetivos e temos segurança para trabalhar. Achei que fosse demorar mais, mas aqui estamos, prontos para trabalhar”, afirmou.