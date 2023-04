Plataforma promete desburocratizar serviço público no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), via Diretoria de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod), alinhada com a tendência de transformação digital que vem sendo promovida no setor público, lançou nesta segunda-feira, 10, o projeto Governo Digital no Estado do Acre, visando modernizar e desburocratizar o acesso a serviços públicos ofertados à sociedade acreana.

O programa propõe uma série de ações estratégicas, desde a disponibilização da Plataforma de Serviços Públicos Digitais à instituição de comitês de Desburocratização e de Transformação Digital.

Essas ações possibilitam, inicialmente, a entrega de mais de 200 serviços, por meio de uma plataforma online, de forma simplificada e acessível para todo cidadão, ampliando o alcance dos serviços públicos.

Página de Serviços por Categoria. Em: www.ac.gov.br

Na plataforma, o cidadão tem acesso às informações sobre os serviços ofertados pelos mais diversos órgãos e, ainda, usufrui de serviços online e realiza agendamentos de serviços presenciais. Tudo isso com uma navegação intuitiva para o usuário e um painel personalizado com suas principais atividades.

Os comitês formados por instituições do Poder Executivo, têm como missão coordenar e supervisionar as ações, a utilização e os recursos para implementação da Política de Governo Digital, além de realizar a implantação de propostas voltadas à melhoria e modernização da gestão e da prestação de serviços.

Uma das etapas importantes desse programa é sua institucionalização, realizada por meio de decretos governamentais. Com a oficialização da estratégia de transformação digital, o governo do Estado reconhece a prioridade do tema para o governo e o torna mais transparente para a sociedade, possibilitando sua participação de forma mais atuante, acompanhando e cobrando dos entes públicos o engajamento necessário para a transformação das etapas e serviços públicos em processos digitais.

“Dentro de um ano, vamos elevar o estado do Acre para outro nível, aproximando o Estado do cidadão, por meio da oferta de serviços, pois o objetivo é facilitar a oferta de serviços públicos em uma plataforma única de gestão e serviços. Então hoje, o cidadão não precisa saber qual instituição presta determinado serviço. Ele precisará somente ir à plataforma ac.gov, pois o foco hoje é o cidadão”, afirma o diretor de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod), Márcio Barros.

O Programa de Governo Digital segue as diretrizes e orientações da Rede Nacional de Governo Digital (Rede gov.br), formada pelas entidades federais para realização de intercâmbio, articulação e criação de iniciativas relacionadas à temática de Governo Digital no Setor Público. “O apoio metodológico e o intercâmbio entre instituições estaduais foram fundamentais para a construção desse projeto com a nossa identidade, adequado à realidade e necessidades do governo do Acre e do povo acreano”, ressaltou o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia.

A plataforma está disponível no endereço www.ac.gov.br