Assessoria de Comunicação da PMAC—-

O feriado prolongado resultou em bastante trabalho para a Polícia Militar do Acre (PMAC), que registrou um número significativo de prisões e apreensões de armas de fogo em todo o Estado. Foram 98 pessoas conduzidas à delegacia e 13 armas de fogo retiradas de circulação entre os dias 5 e 9 de abril, conforme dados do serviço de Análise Criminal da instituição militar.

Mesmo com o emprego de parte do efetivo direcionado à situação da alagação, com guarnições nos abrigos e o auxílio no retorno das famílias às suas residências, a PMAC mantém o policiamento ordinário nas ruas, além de realizar operações para coibir a ação de criminosos.

Os números levantados mostram que a maior parte das prisões e apreensões é resultado de ocorrências que foram atendidas em Rio Branco, principalmente na região da Baixada da Sobral e Cidade do Povo.

A tenente-coronel Marta Renata Alves, subdiretora operacional da PMAC, explica que o setor realiza um planejamento minucioso com o objetivo de prevenir e reprimir a ocorrência de delitos como um todo no Estado.

“Os resultados dos últimos dias mostram o esforço da corporação nesse sentido, com emprego máximo de sua tropa. A PMAC é uma instituição permanente e sempre trabalhará a fim de garantir o bem estar e a segurança da população acreana” finalizou a oficial.