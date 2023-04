Covid-19: uma morte e 15 novos casos na última semana no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que foram registrados 15 novos casos de coronavírus entre os dias 4 e 10 de abril. O número de infectados notificados é de 161.332 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 372.580 notificações de contaminação pela doença, sendo que 211.225 casos foram descartados e 23 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 158.489 pessoas já receberam alta médica da doença.

Os dados da vacinação contra a covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS) e estão sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Um óbito foi notificado entre os dias 4 e 10 de abril, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 aumente para 2.044 em todo o estado.

A paciente, M. C. de M., 63 anos, faleceu no dia 7 de abril, no Pronto-Socorro de Rio Branco.