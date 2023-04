Foi alterada a data de início das inscrições para concurso da Saúde de Rio Branco.

Veja nota oficial:

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica que, devido a adequação do edital do processo seletivo para profissionais da área de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e outros), anunciado nesta quinta-feira (6), as inscrições que iniciariam na segunda-feira (10), iniciarão na próxima quarta-feira (12).

Agradecemos a compreensão de todos.

Sheila Andrade

Secretária Municipal de Saúde