PMAC prende seis após confronto de facções na região da Baixada

Assessoria de Comunicação da PMAC —-

Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com uma equipe da Companhia Giro do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam cinco homens e apreenderam um menor na noite desta sexta-feira, 7, durante um confronto de facções por território, na Baixada da Sobral.

As equipes saíram para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, com várias reiterações, com informações de que uma facção local estaria atirando em via pública, pichando muros e postes e soltando fogos de artifício pelo bairro Cabreúva, durante tomada de território de uma facção rival.

Os militares fizeram incursões a pé em diversos becos, até que seguiram o barulho dos fogos até uma casa abandonada, comumente utilizada como esconderijo para faccionados. Dentro do imóvel, as equipes encontraram várias caixas de fogos, drogas, e dentro de um quarto, os envolvidos, que portavam duas pistolas e um revólver de calibres diferentes, e mais de 30 munições.

Todos os homens foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes, junto com os materiais apreendidos, deverão responder por diversos crimes, entre eles associação criminosa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.