Chuvas causam destruição em Cruzeiro do Sul neste fim de semana

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) mobilizou equipes para atuar em Cruzeiro do Sul, em decorrência dos transtornos ocasionados pelas fortes chuvas que caíram na quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, na capital do Juruá.

Dentre as ocorrências, estavam desmoronamentos de terras, queda de árvores, queda de muros, enxurrada de igarapés e pontos de alagamento. Os bairros João Alves, Cohab, Cruzeirinho e São José, tiveram o maior número de ocorrências.

As equipes do Corpo de Bombeiros agiram com eficiência, levando apoio e segurança à população, tendo como objetivo principal a preservação da vida e os bens dos cidadãos.

Desmoronamentos de terras e muros também marcaram os transtornos ocasionados pela chuva. Foto: Cedida.

De acordo com o tenente Josadac Cavalcante, do CBMAC, o trabalho da equipe foi muito positivo. “Conseguimos tirar riscos, atuando na prevenção. Além disso, trabalhamos na resposta, ajudando as pessoas a protegerem seus bens”, pontuou.