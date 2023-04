Cheias: só três municípios ainda tem abrigos abertos no Acre

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 18h deste sábado, 8, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 14,45 metros, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

De acordo com o Boletim do Acolhimento, sete municípios foram atingidos por cheias, mas apenas três continuam com abrigos montados, sendo eles: Rio Branco, Brasiléia e Porto Acre. Há 833 famílias desabrigadas e o total de pessoas acolhidas é de 2.632.

Rio Branco

Famílias desabrigadas: 793

Pessoas desabrigadas: 2.485

Brasileia

Famílias desabrigadas: 3

Pessoas desabrigadas: 21

Porto Acre

Famílias desabrigadas: 37

Pessoas desabrigadas: 126

Obs: Os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Cinco municípios do Acre decretaram situação de emergência devido a cheia: Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasileia e Xapuri.

Apoio do Governo Federal

Preocupado com a cheia do Rio Acre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o governador Gladson Cameli e, além de demonstrar formalmente sua preocupação, fez questão de colocar todo o apoio do governo federal à disposição do governo do Acre.

Na conversa com o presidente, o governador relatou a situação atual e o manteve informado sobre o alinhamento entre as equipes do governo estadual e federal.

O governador agradeceu a visita dos ministros da Integração, Waldez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, que estiveram no estado na semana passada.

Campanha #JuntosPeloAcre

O governo lançou a campanha #JuntosPeloAcre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

As doações podem ser feitas, entre às 8h e 20h, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da capital.

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193.