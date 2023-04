Governo do Acre doa 20 toneladas de peixe às famílias alagadas

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

O governo do Estado lançou nesta quinta-feira, 6, o Programa Peixe no Prato Solidário. Coordenada pela Secretaria de Agricultura (Seagri) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), a iniciativa realizará a distribuição gratuita de 20 toneladas de pescado para famílias dos municípios afetados pelo transbordamento de rios e igarapés.

Os moradores da comunidade Vila Maria, localizada na região do Distrito Industrial, foram os primeiros beneficiados, em Rio Branco. No local, o governo entregou uma tonelada de peixe para cerca de 85 famílias atingidas pela enxurrada do Igarapé São Francisco.

O ato contou com a participação do governador Gladson Cameli. Segundo o gestor, o Estado tem se esforçado para atender a população prejudicada pela alagação. “Acabamos de chegar de uma agenda intensa em Cruzeiro do Sul e estamos aqui estendendo a mão para amenizar a dor destas famílias. Planejamos este programa há menos de uma semana e já iniciamos a entrega dos peixes. O povo está precisando da nossa ajuda e não estamos perdendo um minuto sequer”, afirmou.

Maria Souza teve a residência invadida repentinamente pelas águas. Ela conta que perdeu a maior parte dos móveis e pertences pessoais em poucas horas. A dona de casa agradeceu o governo do Estado pela chegada do alimento na véspera da Sexta-Feira Santa, data em que os católicos, tradicionalmente, fazem o consumo de peixe.

“Graças a Deus, esse peixe chegou em boa hora para mim e os meus filhos. Apesar de termos perdido quase tudo, agradeço o governo por ter lembrado de nós. Aqui moram muitas famílias humildes e toda ajuda sempre é bem-vinda”, declarou.

Eliseu do Nascimento também recebeu o pescado. A casa onde vive com a esposa e oito filhos foi invadida pelo Igarapé São Francisco. “Infelizmente, a água subiu muito rápido e não deu para salvar quase nada. O mais importante é que estamos vivos e vamos trabalhar para recuperar o prejuízo. Quero agradecer o governo por essa ajuda, que é muito importante para nós”, disse.

Além da capital, os peixes serão distribuídos à moradores de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Porto Acre e Xapuri. Toda a produção adquirida pelo governo é oriunda, exclusivamente, de piscicultores acreanos. O investimento foi de, aproximadamente, R$ 500 mil.

“Ao mesmo tempo que ajudamos as famílias prejudicadas pelas cheias, também estamos contribuindo com o aquecimento da economia local e contribuindo com o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva. Inclusive, demos prioridade, aqui em Rio Branco, aos piscicultores que foram afetados pela alagação”, explicou José Luís Tchê, titular da Seagri.