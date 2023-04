O Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, serviço telefônico de orientação e encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher, acaba de ganhar um novo canal de atendimento por meio do WhatsApp. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a Meta, empresa proprietária do WhatsApp.

O atendimento pelo aplicativo está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, por meio do número (61) 99610-0180. O serviço conta com a Pagu, atendente virtual que oferece opções de ajuda e, se necessário, encaminha para a Central de Atendimento, cuja equipe é composta exclusivamente por mulheres.

Anteriormente, o atendimento era realizado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100. Com a criação do canal exclusivo pelo WhatsApp, o Ministério das Mulheres passa a coletar dados específicos sobre violência contra a mulher, com números referentes a cada tipo de violência.

O Ligue 180 é gratuito e pode ser acionado por telefone ou WhatsApp, de qualquer lugar do Brasil. Com a novidade, espera-se ampliar ainda mais o alcance do serviço, facilitando o acesso e aumentando a proteção e a assistência às mulheres vítimas de violência. Para utilizar o serviço, basta enviar uma mensagem ao número indicado e iniciar o atendimento.