DESMATAMENTO EVITADO Acre quer dados completos no sistema do Governo Federal

O presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Leonardo Carvalho, esteve reunido com a equipe do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento (DPCD), do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, em Brasília (DF), na última terça-feira, 4, para solicitar a inclusão de registros das Reduções de Emissões (RE’s) por desmatamento evitado do Estado do Acre, na Plataforma Info-Hub Brasil, relativos ao Programa REM Acre.

Presidente do IMC solicita inclusão de registros das Reduções de Emissões (RE’s) do Estado do Acre na Plataforma Info-Hub Brasil. Foto: IMC

Em sua fala, Leonardo Carvalho explicou, ao corpo técnico do DPCD, que o registro na Info-Hub Brasil é exigência para garantir que os resultados alcançados sejam devidamente contabilizados e remunerados. Em resposta, o gestor foi informado que a plataforma passa por um momento de ajustes técnicos e realinhamento pelos próximos três meses.

Após esse período, a plataforma estará em pleno funcionamento e, em seguida, será ofertado uma capacitação aos agentes dos Estados para utilizarem a ferramenta de forma mais eficiente e segura.

Participaram da reunião, representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, os analistas ambientais: Alexandre Avelino, Antônio Sanches e Márcia David. Acompanharam o presidente do IMC, a diretora técnica da Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), Rosângela Benjamim e o chefe de Regulação do IMC, Leonardo Ferreira.