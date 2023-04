Gospel e Secular: Plácido abre inscrição para show de calouros

Gosta de cantar e sonha em se destacar na música? Esta é a sua grande oportunidade! A Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu nesta terça-feira, 4, as inscrições para a 3ª edição do Show de Calouros – A Voz de Plácido 2023.

Podem participar do concurso adultos, jovens e adolescentes a partir dos 13 anos de idade que julguem saber cantar e interpretar (cantor solo, duplas e bandas) nas categorias gospel e secular, mas que não exerçam profissionalmente a função de cantor/intérprete.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 14, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, Centro, atrás da Igreja Católica Bom Jesus do Abunã, de segunda à sexta-feira [exceto feriados e pontos facultativos], no horário das 7h às 13h. Também será disponibilizado um link para inscrição no endereço eletrônico: https://www.placidodecastro.ac.gov.br .

Tanto em inscrições presenciais ou via link, os candidatos deverão preencher um formulário de inscrição. Nele, o participante deverá fornecer todas as informações necessárias em relação a sua participação no referido evento.

Os candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar documento de autorização dos pais ou responsável legal contendo a não objeção quanto à participação do candidato no Show de Calouros.

Os calouros serão julgados por uma comissão que avaliará os seguintes quesitos:

desenvoltura no palco;

interpretação/expressão;

voz/afinação; e

interação com a plateia.

Os melhores cantores/intérpretes nas categorias gospel ou secular receberão premiações que ainda não foram divulgadas pela comissão organizadora. As inscrições são gratuitas.

Link de Inscrição https://forms.gle/BpGThtX9Af5USk5m6