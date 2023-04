Energisa realiza doação de colchões, kits limpeza e água

A Energisa sensibilizada com a situação vivida pela população do Acre, que enfrenta a segunda maior enchente histórica já registrada, realizou a entrega das doações de 100 kit limpeza a prefeitura de Brasileia. As doações foram realizadas através do projeto Energia do Bem.

Ao governo do Estado foram doados 200 colchões, roupa de cama, lençóis e fronha, além de 5 mil garrafas de água mineral. A assinatura do termo de doação ocorreu na última segunda-feira, 03 de abril, na sede do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.

O diretor presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, reforça que as equipes da Distribuição estão atuando diuturnamente desde o início das cheias com o objetivo de evitar acidentes elétricos nesse período.

“Estamos atuando junto com a Defesa Civil, fiscalizando áreas em que as águas registram subida, para realizar o desligamento da energia, para evitar acidentes com a rede elétrica. Por segurança, nós interrompemos o fornecimento, para resguardar a vida das pessoas e daqueles que atuam nas enchentes, até que a situação seja normalizada”, disse o diretor.

Após o desligamento da rede geral, as equipes realizam uma inspeção minuciosa, caso a caso, para identificar se é possível restabelecer o fornecimento de energia aos clientes de maneira isolada.

A Energisa reforça a importância de não se aproximar dos cabos partidos em qualquer situação. Nestes casos, para total segurança, chame a empresa. Caso o cliente precise falar com a Energisa, ele pode entrar em contato por um dos canais de atendimento aos clientes: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e callcenter 0800-647-7196.