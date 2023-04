Deputada pede recuperação da BR 317 de Rio Branco a Assis Brasil

A deputada Maria Antônia disse nesta quarta-feira (5) estar feliz com a liberação de recursos do FGTS para os alagados do Acre. “Agradecer a sensibilidade dos bancos com as pessoas que passam por momento difícil”, disse.

Ela destacou a reunião da Comissão de Direitos Humanos que debateu a situação dos moradores de rua que hoje é vista em várias cidades do Acre. Ele referendou o pedido de audiência para ampliar o debate sobre a questão.

“Tenho certeza que todos vão participar. Parte o coração de ver tantas pessoas passando por momento lastimável”, disse.

A deputada discorreu sobre suas indicações ao governo do Estado, uma delas feita diretamente à superintendência da Caixa Econômica Federal pedindo agência em Mâncio Lima.

Ela pediu ainda recuperação da BR 317 entre Rio Branco e Assis Brasil, cuja situação é péssima, segundo ela. “A BR 364 nem se fala”.

A deputada criticou duramente os preços das passagens aéreas de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que podem chegar a R$3 mil a depender do dia.

