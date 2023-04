O deputado Adailton Cruz disse nesta quarta-feira (5) visitou abrigos que prestam assistência aos alagados em Rio Branco e, apesar das críticas, ele reconhece o esforço da equipe municipal em atender os desabrigados.

“Amanhã estaremos no Bonal e Projeto Peixoto visitando as famílias que correm risco de perderem tudo o que investiram ali”, relatou, afirmando que prestará assistência jurídica às famílias. Ele convidou deputados para estarem juntos nas comunidades.

Ele disse que pediu audiência para debater o orçamento de 2024 visando obter respostas efetivas sobre concursos, salários e contratações no sistema de saúde pública do Acre.

