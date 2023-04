“Acre em Números” está de volta; saiba como acessar os dados

“Sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião”, afirmou o estatístico americano William Deming. Por isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), lança nesta quarta-feira, 5, com total acesso da população, a webpage da tradicional publicação Acre em Números.

Organizado e publicado desde 1999 pela Seplan, o livreto se consolidou como uma referência e fonte de informações confiáveis para estudantes, pesquisadores, gestores públicos, empresários e demais interessados em conhecer a condição do estado nos principais temas. O volume apresenta dados importantes sobre a caracterização demográfica, desenvolvimento humano e social, infraestrutura, economia, cultura, turismo, política, meio ambiente, finanças públicas e investimentos.

Em seu novo formato, a versão digital da publicação está dividida em oito áreas temáticas, distribuídas em 114 tabelas, às quais serão adicionadas em breve outras seções, como o Acre em Mapas, que permitirá visualizar e salvar mapas do estado em diversas temáticas ligadas a ferramentas de gestão territorial estratégica, como o Zoneamento Ecológico e Econômico e o Zoneamento da Produção Agrícola.

“A webpage do Acre em Números vai permitir conhecer a realidade sobre nós, acreanos, as nossas características, onde vivemos, quantos somos no território, como nos organizamos em um espaço geográfico, o que produzimos, como produzimos, quais caminhos temos percorrido ao longo do tempo e como estamos em relação aos outros estados”, explica o diretor de Desenvolvimento Regional da Seplan, Marky Brito.

Esse conhecimento reunido em um só volume permite a reflexão sobre a trajetória acreana, as potencialidades e fragilidades, os recursos e limitações que o Acre possui, mas, principalmente, aonde se deseja chegar e como se pode melhorar para alcançar os objetivos.

Segundo o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, “estes dados são essenciais para a formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, bem como tomadas de decisões tanto no setor público quanto no privado, decisões estas que definem o nosso futuro, o nosso desenvolvimento. Somente por meio do auxílio de dados, indicadores e índices confiáveis é possível visualizar o passado, aperfeiçoar o presente e projetar com clareza o futuro que desejamos para o Acre”, ressalta Brandão.

Para a secretária adjunta de Planejamento, Kelly Lacerda, “a crise do coronavírus causou um grande aumento no uso de ferramentas virtuais, de forma que a edição em formato de webpage do Acre em Números atenderá a necessidade de transparência e celeridade na difusão das principais informações sobre o estado. Assim, séries históricas completas, antes limitadas na publicação impressa, estarão disponíveis para consulta e coleta via download”.

Qual a importância de ter acesso a todos os indicadores de desenvolvimento do Acre?

Um elemento essencial para o entendimento e expressão sobre a realidade local são os dados, pois permitem responder aos questionamentos, auxiliando na compreensão das características, das transformações econômicas e sociais que a população vive, e nas decisões sobre o que será feito, quais medidas podem ser adotadas diante da realidade.

Neste sentido, outra frase do estatístico Willian Deming, impressa na parede do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi) da Seplan expressa a importância dos dados: “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”.

Além disso, usando os dados do Acre em Números, serão produzidos e disponibilizados em uma seção específica boletins e artigos técnicos sobre a situação econômica, social e ambiental do estado, permitindo que se conheça e acompanhe periodicamente a evolução dos principais dados e indicadores do estado.

Acesse aqui a webpage do Acre em Números.