O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), atuou de forma conjunta com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, prefeituras, conselhos estaduais e municipais, para que municípios acreanos fossem devidamente habilitados e inseridos no Mapa do Turismo Brasileiro.

O Mapa do Turismo Brasileiro, instituído pelo Programa de Regionalização do Turismo (PRT), é uma ferramenta do governo federal que norteia as ações que contribuem com o desenvolvimento do turismo regional por meio do Ministério do Turismo.

O Acre no Mapa do Turismo Brasileiro. Fonte: www.mapa.turismo.gov.br

Atualmente, dos 22 municípios acreanos, 11 já foram aprovados e 3 estão em processo de análise. O mapa pode ser acessado facilmente pela plataforma online, por meio do link: www.mapa.turismo.gov.br

Atualmente, no mapa constam três rotas turísticas no estado do Acre: Caminhos da Revolução, que inclui os municípios de Porto Acre, Plácido de Castro e Rio Branco; Caminhos das Aldeias e da Biodiversidade, com Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Porto Walter e Rodrigues Alves; e Caminhos do Pacífico, com os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Para fazer parte do mapa os municípios devem atender os seguintes critérios: possuir um órgão de turismo; ter um orçamento destinado ao turismo na Lei Orçamentária Anual (LOA); possuir, no mínimo, 3 prestadores de serviços turísticos ativos no Cadastur, ou seja, Hospedagem, Transportadora e Guia de Turismo, e possuir um Conselho Municipal de Turismo ativo.

Os gestores com interesse em cadastrar seus respectivos municípios na plataforma devem procurar a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, situada na Rua Rui Barbosa, nº 450, no Setor de Turismo, que faz a mediação junto ao Ministério do Turismo. O cadastro do município no Mapa do Turismo permite, inclusive, a captação de recursos.