O nível do rio Acre, em Rio Branco, após atingir 17,76m, no último domingo, dia 2, já baixou 61 centímetros até às 17h desta terça-feira, dia 4 de abril, quando marcava 17,15m, conforme medição da Agência Nacional de Águas. Somente nas últimas 24h, baixou 49 centímetros. Vai continuar baixando nos próximos dias.

As condições atmosféricas estarão favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias, entre quinta-feira e sábado próximos, no Acre e nas áreas próximas.

O Tempo Aqui

Relacionado