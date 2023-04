Quiebrabarrigo: alunos da Ufac avaliam cultivo no clima do Acre

Equipe de alunos de Engenharia Agronômica, da Ufac, estuda a espécie ‘Trichanthera gigantea’, popularmente conhecida como “quiebrabarrigo” ou “nacedero”. O objetivo do estudo é avaliar o desenvolvimento inicial da espécie em diferentes condições de luminosidade, possibilitando gerar informações básicas para indicação dos melhores arranjos produtivos.

O trabalho ocorre por meio de projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), intitulado “Avaliação do Desenvolvimento Inicial de ‘Quiebra Barrigo’ em Função de Condições de Luminosidade”.

A planta é uma espécie arbustiva com alto poder de rebrote, adaptada aos trópicos úmidos e com potencial para ser utilizada em sistemas silvipastoris. Há informações científicas sobre seu uso para alimentação de coelhos, suínos e bovinos. Contudo, são escassas as informações sobre a espécie no tropico úmido brasileiro, especialmente no Acre.

O projeto tem a participação do professor Eduardo Pacca Luna Mattar (CCBN/Ufac) e dos acadêmicos de Agronomia, Ana Vanessa Cabral Andrade, Andressa Souza de Lima, João Victor Lima de Araujo e Vilson da Conceição Maciel.