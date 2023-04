OCA VIRTUAL Em meio à tragédia das enchentes, Acre avança com nova plataforma de serviço público pela web

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), diretoria parte da Secretaria de Estado de Administração (Sead), lançou na manhã desta segunda-feira, 3, a plataforma OCA Virtual, um espaço de atendimento virtual da organização, que atenderá o cidadão acreano de forma personalizada por meio de chat ou vídeo.

Este será um espaço facilitador para a população, que poderá ser atendida de qualquer lugar do estado ou até mesmo fora dele. A OCA Virtual também promoverá inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, já que o atendimento poderá ser feito por vídeo, com a intérprete de Libras.

Para o secretário de Administração, Paulo Roberto, é gratificante disponibilizar mais um serviço na OCA, principalmente um serviço que irá agilizar bastante a vida do cidadão acreano. “A OCA Virtual veio na hora certa. Muitos perderam documentos nas enchentes e poderão nos procurar por meio do atendimento virtual”, afirma.

Além de ser uma plataforma inovadora no estado, a OCA é a primeira Central de Atendimento da região Norte a oferecer um serviço com vídeo atendimento.

“Estamos sempre buscando inovação e comodidade para o cidadão. Nosso desafio é oferecer possibilidades de atendimento com qualidade de acordo com a escolha do cidadão, sendo ela presencial, por telefone, itinerante e agora através do vídeo atendimento, pensando sempre na acessibilidade também. Lançamos a OCA Virtual hoje, que é mais um passo na modernização dos nossos serviços”, afirma a diretora da Central, Francisca Brito.

Com mais de 80 atendimentos diários, a OCA Virtual já está em funcionamento, das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Basta acessar o Portal de Serviços no endereço oca.ac.gov.br e clicar na opção “OCA Virtual” na página principal.