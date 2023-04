A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, será convidada para explicar os planos, projetos e prioridades da pasta, além de trazer informações sobre a política ambiental do atual governo. Os dois requerimentos aprovados são de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, atual presidente da Comissão de Meio Ambiente e do senador Marcio Bittar, do União do Acre. Outro requerimento de autoria do senador Marcio Bittar, também aprovado, propõe a realização de audiência pública para debater a preservação ambiental no Brasil, especialmente na Amazônia, e o interesse internacional nas riquezas brasileiras. O convidado será o ex-deputado Aldo Rebelo, autor do livro “O Quinto Movimento”. Rebelo foi relator do novo Código Florestal Brasileiro além de ex-presidente da Câmara dos Deputados, entre os anos de 2005 e 2007.

” eu acho que poucos parlamentares nos últimos dez, quinze anos, sei lá, vinte anos, talvez a Marina e depois poucos andaram tanto na Amazônia, discutiram tanto a questão ambiental, como relator do Código e acabou que se tornou um profundo conhecedor desses temas”.

Outro requerimento aprovado, de autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, determina a realização de audiência pública para debater o potencial da utilização do hidrogênio sustentável na indústria brasileira.

” A justificativa, Senhora Presidente, é justamente debatermos esse tema importante. As fontes renováveis, sessenta e um ponto oito por cento são hidrelétricas, ainda há muito a ser explorado para que diferentes setores se tornem mais sustentáveis. Uma das soluções que tem ganhado força nos últimos anos é a adoção do hidrogênio sustentável. Dados da Agência Internacional de Energia (IEA) apontam que, desde o ano 2000, cerca de 990 projetos de hidrogênio foram identificados no mundo, 67 países com pelo menos uma iniciativa sustentável na área. No Brasil, são apenas quatro projetos dessa natureza”.

Na segunda parte da reunião, os senadores aprovaram proposta do senador Confúcio Moura estabelecendo a Política Nacional de Saneamento Básico como a política pública que será avaliada este ano pela Comissão de Meio Ambiente. E escolheram o próprio Confúcio como relator do processo de avaliação. Da Rádio Senado, Cesar Mendes.