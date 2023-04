Em ofício encaminhado ao governador Gladson Cameli nesta segunda-feira, 3, a Delegação da União Europeia no Brasil e a Agência Europeia de Assistência Humanitária manifestaram solidariedade à população acreana prejudicada pelo transbordamento de rios e igarapés.

No documento, as entidades confirmaram acompanhar com preocupação os estragos provocados pela subida das águas, em especial as famílias desabrigadas. O embaixador da União Europeia no país, Ignacio Ybáñez, colocou-se à disposição do governo para dialogar com a instituição internacional sobre futuras ações que serão tomadas pelo Estado.

“Toda ajuda é muito bem-vinda neste período difícil que enfrentamos. O momento é de darmos as mãos em prol da nossa população e aproveito para agradecer o apoio da embaixada da União Europeia no Brasil. Não tenho dúvidas que vamos superar tudo isso”, declarou o governador Gladson Cameli.

Desde a última semana, várias cidades enfrentam uma das maiores enchentes já registradas no Acre. Somente em Rio Branco, cerca de 60 mil moradores foram atingidos, de acordo com a Defesa Civil.