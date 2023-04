PARA ATENDER DEMANDA PÓS-ALAGAÇÃO Uraps funcionarão até as 22h em Rio Branco

A partir desta segunda-feira, 3, algumas unidades de referência de atenção primária (Uraps) funcionarão das 7h às 22h atendendo a população. A medida é resultado da parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco para conter os efeitos da alagação e reforçar a assistência em saúde.

O Estado fornecerá os médicos e o município o espaço físico, com toda a estrutura. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Inicialmente, foram definidas três unidades sentinelas, dentre elas a Urap Claudia Vitorino, no Bairro Taquari, a Urap Maria Barroso, no Bairro Sobral e a Urap Roney Meireles, no Bairro Adalberto Sena. Atendimento médico, de enfermagem, laboratório, medicação, vacinação e sala de hidratação são alguns dos serviços que estarão disponíveis ao público.

Urap Roney Meireles, no Adalberto Sena. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

“O governador Gladson Cameli pontuou a necessidade da atenção em saúde no pós-enchente. Sabemos que o momento crítico é quando as águas começam a baixar e surgem as doenças que são disseminadas através da água. A ideia é dar resposta rápida à população e mostrar a força que o Estado, em parceria com o Município, pode oferecer”, declarou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, ainda, na última sexta-feira, 31, o fechamento de mais duas unidades de saúde em decorrência da cheia do Rio Acre. De acordo com a secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, a ação contribuirá para amenizar essa situação.

Secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal e secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

Secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal e secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade. Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

“Infelizmente, fechamos mais duas Uraps, devido a essa situação de emergência em que estamos vivendo. É fundamental essa parceria. Estou feliz com esse diálogo e só quem vai ganhar vai ser a população. O Estado vai disponibilizar os médicos e nós o espaço físico, com enfermeiro e técnico, ou seja, com toda a estrutura necessária”, explicou.