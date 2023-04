Ieptec oferta capacitação às cozinheiras de escolas militares

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e da Secretaria de Educação (SEE), realizou no sábado, 1º, na Escola de Gastronomia, em Rio Branco, a Oficina Culinária para Merendeiras, destinado a cozinheiras que atuam nas escolas militares Wilson Barbosa e Dom Pedro II.

“Queremos trazer diversidade ao cardápio, conhecimentos em higiene, manipulação de alimentos e boas práticas. Tudo isso é fundamental para minimizar riscos à saúde dos alunos”, explicou a chef de cozinha e professora Rafysa Assem.

“O objetivo é aperfeiçoar o que elas já fazem na escola”, disse a coordenadora da Escola de Gastronomia, Marineide Teixeira.

Com mais de 20 anos de experiência com alimentação escolar, a merendeira Maria Zenilda Rocha falou sobre sua participação na oficina. “Relembrei coisas que já tinha esquecido e aprendi coisas novas também. Sempre é bom fazer curso, porque você vai aprendendo, vai se capacitando, você nunca é sabedora de tudo, sempre terá algo a aprender”.