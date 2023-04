Conservatório Musical do Juruá abre novas vagas para aulas de música

Com o intuito de garantir a inclusão social a crianças e jovens carentes, o Conservatório Musical desperta, revela e potencializa talentos na região do Juruá. Fundada a partir de uma iniciativa do Ministério Público do Acre, a instituição existe há mais de quatro anos e conta com o apoio do governo do Estado.

Nesta semana, esse importante projeto social, que já acolheu mais de mil crianças e jovens, começou a ofertar novas oportunidades, com matrículas abertas para aulas de piano, violino, teclado, bateria, guitarra, violão, contrabaixo, instrumentos de sopro, percussão e coral.

O governo do Estado reconhece, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), atua contratando os professores para darem as aulas nas diferentes modalidades musicais.

“Atendendo a determinação do governador Gladson Cameli, nos sentimos muito felizes por trabalhar, juntamente com o Ministério Público e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, para fortalecer os trabalhos realizados pelo Conservatório Musical”, diz Minoru Kinpara, presidente da FEM.

Os pré-requisitos para quem deseja candidatar-se as vagas: ter de 10 a 15 anos; apresentar RG e CPF dos responsáveis, certidão de nascimento ou RG do matriculado, comprovante de endereço e de renda de até R$2.400 e o Número de Identificação Social (NIS).

As inscrições devem ser realizadas na sede do Conservatório, na Rua 25 de Agosto 2311, Bairro 25 de Agosto, ao lado da escola Divina Providência, em Cruzeiro do Sul. O período para as inscrições começa hoje, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h horas e se estenderá até esgotar as vagas.