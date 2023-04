Com o intuito de reduzir as filas de espera e dando continuidade ao programa Opera Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou neste sábado, 1º, o mutirão de atendimento em consultas pré-operatórias na especialidade de cirurgia geral, no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro.

Contemplando a demanda reprimida do município foram disponibilizadas 60 consultas, 44 pacientes que aguardavam pelo atendimento foram atendidos, 16 não compareceram para a realização da consulta. São 21 pacientes cirúrgicos, sendo 7 cirurgias de colecistectomia, 7 cirurgias de hérnia e 7 pequenas cirurgias.

O centro cirúrgico do Hospital Dr. Manoel Marinho Monte está sendo estruturado para executar essas cirurgias. Os procedimentos serão realizados no dia 21 de abril.

A paciente Auricélia Silva, moradora de Plácido de Castro há 25 anos, estava aguardando uma consulta em Rio Branco com especialista em cirurgia geral.

“A vinda dessa equipe no meu município me deixa muito grata. Além dos problemas de saúde, temos a dificuldade financeira e estou muito alegre de poder ser consultada perto da minha casa”, agradeceu Auricélia.

De acordo com a gerente de assistência do Complexo Regulador Estadual, Maressa Guimarães, todos os pacientes com indicação cirúrgica tiveram a autorização de internação hospitalar e foram cadastrados no sistema para iniciar a realização das cirurgias.

“Os atendimentos realizados na modalidade de mutirão foram a estratégia adotada pela gestão visando dar celeridade tanto nos atendimentos em consultas quanto para o encaminhamento desses pacientes para cirurgia, e nisso, dentro da sua própria região de saúde, dando mais comodidade aos usuários do SUS”, salientou a gerente de assistência.