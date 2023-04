A baixa qualidade de mão de obra é um dos principais empecilhos ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. Por isso, o pilar de Capital Humano avalia o nível educacional das pessoas que já estão no mercado de trabalho e seu impacto sobre a produtividade da economia.

O Centro de Liderança Pública fez um estudo da situação nos Estados e colocou o Acre em situação intermediária.

Veja o mapa no fim do texto.

Para a análise são considerados:

1. Rendimento médio nominal de todos os trabalhos pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade;

2. Percentual de pessoas de 14 anos ou mais de idade, na força de trabalho, com ensino superior completo;

3. PIB total pelas horas efetivamente trabalhadas em todos trabalhos para pessoas de 14 anos ou mais de idade;

4. Anos de estudo médio das pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas.

Roraima e Bahia exibiram os maiores avanços de posição no pilar, com saltos de 7 colocações cada, por conta da melhora relativa no indicador de Custo de Mão de Obra.

Confira abaixo a posição de cada estado em relação ao Capital Humano. Para saber outros resultados, acesse o relatório completo no portal do CLP.