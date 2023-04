O governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinado ao Programa de Apoio à Pesquisa na Pós-Graduação, lançou no início desta semana o Edital Nº 001/2023 FAPAC/CNPq para apoio à formação de mestrandos e doutorandos.

“Mesmo com a Fapac em processo de reestruturação, o governo garante apoio aos nossos futuros mestres e doutores, porque sabe que pode sair das mãos deles a ideia inovadora, que pode dar excelência às diversas atividades humanas no Acre”, esclareceu Moisés Diniz, presidente da Fapac.

O edital vai conceder apoio financeiro para execução de projetos de pesquisa de pós-graduação a mestrandos e doutorandos matriculados regularmente em curso de pós-graduação em instituição de ensino superior sediada no Acre, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Os trabalhos aprovados contarão com recursos disponíveis de R$ 130 mil.

A publicação faz parte da execução do Convênio 865143/2018, com o valor total de R$ 372 mil. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado Raimundo Angelim e contrapartida econômica da Fapac com o objetivo de apoiar 35 projetos de doutorandos e 20 projetos de mestrandos.