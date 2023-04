Nesta sexta-feira, 31, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realiza serviços de manutenção, conservação e recuperação com contenção de erosão no km 12, na AC-90, em Rio Branco.

Os agentes da autarquia trabalham na recuperação de uma erosão provocada pelo grande volume de chuvas. A erosão é um processo natural de desgaste do solo em decorrência de vários fatores, como a água, o vento e a ação do homem.

“Choveu muito nesse trecho e estamos trabalhando na recuperação da pista que ficou sobrecarregada. Graças aos nossos agentes, temos realizado a contenção com pedras, para garantir a conservação da estrada”, afirmou o diretor de Operações do órgão, Ronan Fonseca.

Para o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães, os serviços beneficiam as famílias que vivem na localidade e que dependem da estrada para se locomover até a cidade.

“É uma determinação do governador Gladson Cameli garantir a manutenção das estradas do Acre e levar melhorias para as famílias”, enfatizou o presidente.