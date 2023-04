Acre participa de grupo de debate sobre investimentos e responsabilidades no mercado de carbono

Representantes do Governo do Acre, por meio do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC) e da Companhia de Desenvolvimento a Serviços Ambientais (CDSA), participaram do grupo de discussão sobre Carbono dos Principles for Responsible Investment (PRI), da Organização das Nações Unidas (ONU),que tem como objetivo convencer investidores sobre a importância de ações sustentáveis. O encontro foi realizado em São Paulo (SP), na quinta-feira, 30, no auditório Pinheiro Neto Advogados.

O evento reuniu especialistas na temática e do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e debateu ainda a junção entre os mercados regulado e voluntário de carbono e a utilização de capitais para viabilizar a recuperação de áreas degradadas.

O presidente do IMC, Leonardo Carvalho, ressalta que a reunião possibilita a formação de uma rede para captação de recursos e novos stakholders engajados em projetos de desenvolvimento com inclusão social e novos instrumentos voltados para conservação ambiental e redução de danos climáticos.

O Estado do Acre, por meio da CDSA e IMC, busca alternativa para o financiamento do Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais (Sisa), que é um micro sistema de desenvolvimento baseado em soluções da natureza, que se harmoniza com os princípios de investimentos orientados pelo PRI, ou seja, sustentabilidade, governança e social”, destaca Leonardo Carvalho.

O gestor explica ainda que o Acre tem muito a avançar no mercado de carbono, mas que necessita atualizar o Sisa para que possam captar investimentos voltados para recuperação de áreas degradas, redução do desmatamento e apoiar a transição para um modelo econômico de baixo carbono, que garanta o uso sustentável dos recursos naturais e dos ativos ambientais do Estado.

“A atuação conjunta da CDSA e IMC demonstra a fortaleza do Sisa quanto ao seu compliance e risco reputacional – de grande importância para agregação de valor – a imagem do Estado do Acre e do governo Gladson Cameli, que se preocupa com o meio ambiente e as pessoas e ao passo que trabalha para ser referência no mercado de sustentabilidade e ativos ambientais.”, ressalta José Luiz Gondim, presidente da CDSA.