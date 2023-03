O REGRESSO Governo já prepara materiais para doar aos alagados na volta para casa

Nesta quinta-feira, 30, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), distribuiu para os abrigos estaduais itens de necessidade básica para famílias desabrigadas pelas enchentes retornarem às suas residências com apoio e dignidade.

Atualmente, a cidade de Rio Branco conta com 24 abrigos em escolas estaduais, coordenados pelo governo, provendo desde a assistência primária, até o atendimento médico e jurídico. A ação inicia a operação retorno, com a distribuição de cestas básicas, alimentação infantil, kits de limpeza e de higiene.

Os kits de limpeza são compostos por: detergente, vassoura, água sanitária, balde, pano de chão, rodo, desinfetante, sabão em pó e sabão em barra. Já os kits de higiene consistem em: papel higiênico, pasta de dente, desodorante, sabonetes e absorventes. As famílias também receberão kits infantis, com mingau, leite em pó e fraldas.

A diretora estadual de Assistência Social, Adriana Pepes, explica: “Estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, a qual realizará vistorias nas residências para averiguar se o imóvel está pronto para receber as pessoas, certificando a segurança e integridade de todos. Na saída, será feita a entrega dos itens para as famílias”.

O titular da Seasd, Lauro Santos, assegura: “Destaco que os abrigos contam com um regime interno que está sendo seguido à risca. Todo o Estado está envolvido nessa operação, garantindo solidariedade e atuando com um acolhimento de qualidade”.