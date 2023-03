Fique atento: Jovem Senador tem inscrição até maio deste ano

A edição de 2023 do Programa Jovem Senador está com inscrições abertas até 5 de maio de 2023. O concurso acadêmico é uma iniciativa do Senado Federal, destinado a estudantes de até 19 anos de idade, de escolas públicas de ensino médio dos estados e do Distrito Federal.

Podem concorrer estudantes das seguintes modalidades de ensino médio: regular, técnico integrado, especial ou indígena. Para participar do programa, os alunos devem estar regularmente matriculados em um dos anos do ensino médio e frequentando a escola.

O objetivo é promover a reflexão dos alunos sobre política, democracia e cidadania, fornecendo conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo brasileiro e estimulando a relação permanente dos jovens cidadãos com o Senado Federal.

Além disso, para a coordenadora do programa no Acre, Izis Melo, o programa fomenta o protagonismo dos jovens do ensino médio. Ela explica ainda que, para participar do concurso, o aluno precisa redigir uma redação atendendo ao tema, que este ano é Saúde Mental nas Escolas Públicas. “É uma oportunidade de participar de uma vivência riquíssima”, conta.

A seleção dos jovens senadores que representarão os estados terá três etapas: escolar, estadual e nacional. Na primeira etapa, a escola seleciona a redação que a representará. Na etapa estadual, a divisão responsável pelo programa da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) escolherá as três melhores redações que representarão o estado. Na nacional, o Senado formará uma comissão que selecionará as 27 redações vencedoras.

Para se inscrever na etapa estadual e ter a possibilidade de concorrer à etapa do Senado, o representante da escola deve enviar a redação selecionada na etapa escolar à responsável pelo programa no Departamento de Inovação da SEE. O regulamento, a ficha de inscrição e outras informações podem ser obtidas no site www12.senado.leg.br/jovemsenador. A coordenação do programa no Acre também disponibiliza o contato 68 99991-5126.

Os 27 vencedores participarão da Semana de Vivência Legislativa, de 21 a 25 de agosto de 2023, em Brasília-DF. Os estudantes vencedores desembarcam em Brasília a partir do dia 20 de agosto e retornam aos seus estados até o dia 27 de agosto de 2023.

Aluna de escola cívico militar de Cruzeiro do Sul representou o Acre na edição de 2022

A aluna do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker, localizada em Cruzeiro do Sul, Ana Beatriz Amorim, de 16 anos, foi a Jovem Senadora da República que representou o Acre em Brasília na edição de 2022 do Programa Jovem Senador.

O tema da edição foi o bicentenário – 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã. À época, a estudante contou que quando a escola começou a incentivar os estudantes a participar do concurso, ela não se sentia confiante, mas se empenhou na produção do texto. “Foi uma surpresa enorme. Toda a família ficou muito feliz”, comemorou.