Acre mostra saldo positivo na geração de emprego em fevereiro

O Acre teve um saldo positivo de 810 vagas formais de trabalho em fevereiro de 2023. No mês anterior, janeiro de 2023, havia obtido um saldo negativo de -665 vagas. Os dados foram divulgados em 29 de março pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e da Previdência.

O saldo do mês em 2022 foi de 711 vagas positivas.

O saldo positivo de fevereiro/23 foi resultado de 4.170 contratações menos 3.360 de demissões.

Nos último 12 meses, foi registrado saldo de 6.799 empregos, decorrente de 49.671 admissões e de 42.872 desligamentos.

O estoque de empregos formais, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos no estado, encerrou o mês com 92.460 empregados.

