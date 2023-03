Várias autoridades ligadas à defesa civil e ao meio ambiente estão no Acre neste domingo (26) para avaliar os danos causados pelas chuvas e alagações ocorridas no Acre desde o começo da semana passada. Centenas de pessoas estão diretamente afetadas pelo fenômeno e a visita de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente; Waldez Goes, ministro do Desenvolvimento Regional; e de Wolnei Wolff, secretário nacional de Defesa Civil, prevê investimentos para recuperar danos. Veja imagens da chegada das autoridades nas fotos de Diego Gurgel/Agência de Notícias do Acre: [gallery ids="50018,50020,50021,50022,50023"]