Governo Federal reconhece situação de emergência na capital

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu, neste sábado, 25, a situação de emergência em Rio Branco por conta da enxurrada que atingiu vários bairros da capital acreana.

De acordo com a Defesa Civil, cerca de 32 mil moradores de 36 comunidades foram afetados pela forte chuva. Na sexta-feira, 24, o governo do Acre também publicou um decreto reconhecendo a situação de emergência na maior cidade do estado.

A partir de agora, Rio Branco está habilitada a solicitar recursos do governo federal para o atendimento à população. As ações compreendem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

Por meio de ações conjuntas, Estado e prefeitura concentram esforços para ajudar os desabrigados. Mais de 400 pessoas estão envolvidas na remoção de famílias, além da disponibilização de abrigos públicos, alimentação e atendimentos na áreas da saúde e assistência social.