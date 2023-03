Boletim dos pontos de interdição nas estradas em 26 de março

ontos Interditados: 3 (Parcial: 2 | Total: 1)

BR-364:

1. Km 102 (Rio Branco-AC): interdição total, rompimento da rodovia.

– Tráfego: suspenso.

– Prognóstico: sem previsão para liberação. Ontem (25.03.23), DNIT iniciou obras no local (conclusão 3 meses, mês de Julho).

– Rota alternativa: Rio Branco > AC-40 > Senador Guiomard > BR-317 > BR-364 (entroncamento, 4 Bocas) > Porto Velho.

2. Km 142 (Rio Branco-AC): interdição parcial, erosão de parte da rodovia, apenas no sentido crescente (Ponte do São Francisco), próximo ao Aeroporto.

– Tráfego: desviado para faixa decrescente, que agora opera nos 2 sentidos, sinalizada do Km 141 ao 142.

– Prognóstico: sem previsão para liberação. Ontem (25.03.23), equipe DNIT foi informada, porém ainda não retornou.

– Rota alternativa: faixa no sentido oposto.

3. Km 179 (Sena Madureira-AC): interdição parcial, trecho da rodovia imersa.

– Tráfego: travessia de veículos retomada após bloqueio noturno. Porém, ainda com riscos.

– Prognóstico: nível d’água recuou. Sem previsão para liberação. Equipes PRF e PMAC no local.

– Rota alternativa: não se aplica.

