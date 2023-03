JUNTOS PELO ACRE: solidariedade às famílias afetadas pelas chuva

Com as alagações em diversos pontos de Rio Branco e municípios ao redor da capital, o governo do Estado do Acre lança a campanha Juntos pelo Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), nesta sexta-feira, 24. A ação é desenvolvida em solidariedade e apoio às famílias atingidas pelas enchentes.

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

Campanha Juntos pelo Acre, do governo do Estado, recebe insumos no ginásio do Colégio Estadual Barão do Rio Branco.

Segundo o secretário de Assistência Social, Lauro Veiga Santos, toda a ajuda é importante nesse momento. “A campanha vem em um momento de ajuda humanitária às pessoas atingidas. Temos muitas famílias necessitando de materiais de primeira necessidade, de itens básicos de higiene pessoal, alimentos e água”, destacou o secretário.

Além dos itens primários, o secretário ressaltou a importância de dar atenção também para a doação de itens como brinquedos. “Muitas famílias estão com crianças e uma forma de ajudá-las é ofertar os itens necessários e brinquedos para que as crianças possam se sentir melhor acolhidas”, revelou.

O ponto de coleta das doações está centralizada no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, CEBRB, em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da cidade. Os donativos podem ser entregues, entre as 8h e 20h, aos servidores do Estado e voluntários preparados para receber os insumos no local.

Governo lança campanha Juntos pelo Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social, para arrecadação de insumos.

Com a doação, serão montados kits para serem distribuídos nos pontos de abrigo. Em caso de famílias encaminhadas para a casa de parentes e que necessitem de alimento, é necessário que seja feita a busca de cestas básicas nos abrigos.

Os abrigos estão localizados nos seguintes pontos:

📌 ESCOLA ANICE DIB JATENE

Rua Valdomiro Lopes, 1299 – Geraldo Fleming

📌 ESCOLA ÁLVARO VIEIRA DA ROCHA

Rua do Estudante, 36 – Conquista.

📌 ESCOLA ALCIMAR NUNES LEITÃO

Rua Maria José de Oliveira, 1072 – Conjunto Universitário

📌 ESCOLA ILKA MARIA

Rua da Melancia, 271 – Mocinha Magalhães.

📌 ESCOLA JOÃO PAULO II

Baixada da Sobral.

📌 ESCOLA ROBERTO SANCHES.

Seis de Agosto.