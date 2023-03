O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Acre anuncia abertura de inscrições para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva, com exclusividade para os municípios de Cruzeiro do Sul e Brasiléia.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente a partir das 8 horas da manhã do dia 23 de março até às 23h59 do dia 24 de março pelo endereço eletrônico http://send.ac.senac.br/site/pss/

Os cargos são de motorista, em Brasiléia, e de motorista, orientador educacional de beleza/cabeleireiro e de gastronomia, em Cruzeiro do Sul.

O processo de seleção é composto por duas etapas, sendo a primeira de análise curricular, podendo ser eliminatória e classificatória; e a segunda de entrevista técnica e comportamental. Na função de Orientador, há também a prova prática.

Acesse ao edital completo aqui http://send.ac.senac.br/site/pss/