Mais de 600 famílias diretamente atingidas pelas chuvas na capital

O governo do Acre mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil para atender os imprevistos na capital e nos municípios após as intensas chuvas desta quinta-feira, 23. São diversos militares do Corpo de Bombeiros (CBMAC) empenhados nas operações, totalizando seis equipes em atendimento neste momento, com o suporte de seis barcos.

Na capital, foram registradas cerca de 101 pontos de inundações, três desabamentos e desmoronamento e uma busca de bens, além do registro de quedas de árvores e obstrução de pistas, segundo levantamento atualizado pelo CBMAC. De acordo com comandante do Corpo de Bombeiros, Charles Santos, choveu cerca de 180mm nas últimas 24 horas, atingindo aproximadamente 600 famílias direta e indiretamente apenas em Rio Branco. A previsão é de chuva, avaliada aproximadamente em 50mm, para os próximos três dias na capital.

Ainda segundo o comandante, foi montado um posto de comando no 1º Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio de Rio Branco (1° BEPCIF), para coordenar as operações, além de um posto de comando na Valdomiro Lopes, pela Defesa Civil Municipal, para triagem e realização dos atendimentos. “No quartel já temos uma base formada para coordenar as ações. Estamos com todas as equipes de socorro na capital em campo para tentar mitigar os danos e atender a demanda, levando em consideração a localização e o poder operacional existente”, destacou Santos.

Na capital, equipes realizam atendimentos em vários bairros, incluindo o Bairro da Paz, Sapolândia, Vila Maria, Ramal Castanheira e Hélio Melo. Também foram enviadas equipes do Corpo de Bombeiros para o ramal da Castanheira, Senador Guiomard e para um trecho da BR-364 nas proximidades do município do Bujari, interditado e monitorado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, disse que a previsão é de mais chuva nas próximas horas para todo o estado, mas que a Defesa Civil Estadual está de alerta e de prontidão para dar todo o suporte aos órgãos municipais e, principalmente, às famílias que precisarem de suporte.

“A previsão realmente é de mais chuva, principalmente na parte leste do Estado, na bacia do Rio Acre. O Estado, através da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros, está dando apoio aos demais municípios, principalmente em Rio Branco, onde choveu muito. Estamos atuando na retirada de famílias e dando todo tipo de suporte. Na área urbana foram muitos pontos de alagamentos ocasionados pelo transbordamento de igarapés”.

Dados da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informam que um sistema de baixa pressão atua sobre o sul da Amazônia e espalham nuvens carregadas por toda a região. Para esta sexta-feira, 24, a previsão é de muita chuva e pouco sol. “O tempo varia de nublado a encoberto e chove a qualquer hora do dia, com possibilidade de grandes acumulados de chuva em todo o estado”, indica o informe.

O comandante da CBMAC orienta ainda para que onde houver pontos de alagamento próximo de ruas e igarapés que não seja feita a travessia sem a segurança necessária. “As correntezas geralmente são muito fortes e qualquer travessia é arriscada, podendo perder bem ou a vida, sem identificar bueiros e demais empecilhos”, pontuou Santos.

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), através do 193.

Bairros com ocorrências em Rio Branco:

Vila Acre, Benfica, Calafate, Portal da Amazônia, Chácara Ipê, Procon, Bairro da Paz, Mocinha Magalhães, Universitário , Jardim Alah, Cidade do Povo, Belo Jardim, Rosa Linda, Custódio Freire, Distrito Industrial, Santa Inês, Parque das Palmeiras, Geraldo Fleming, Conquista, Mutum, Village, Vila Betel, João Paulo, Sapolândia, Vila Maria, Ramal Castanheira e Hélio Melo.

Milímetros de chuva nos municípios:

Nas últimas 24 horas houve chuvas significativas, em Capixaba de 165mm, Riozinho do Rola de 156,6mm, Rio Branco de 143,2mm, Assis Brasil de 86mm, aponta a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia.