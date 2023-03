Sead anuncia processo seletivo de estágio de nível superior

PCI —

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD), divulgou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo formar cadastro reserva de estágio de nível superior.

Há oportunidade para os alunos dos seguintes cursos: História; Pedagogia; Ciências Sociais; Informática; Jornalismo; Artes Cênicas; Artes Visuais; Música; Museologia.

Ao serem contratados, os profissionais deverão exercer as atividades em jornadas de 20 a 30 horas semanais de trabalho, referente bolsa-auxílio mensal no valor que varia de R$ 420,00 a R$ 630,00, acrescido de auxílio transporte no valor de R$ 154,00.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 23 de março de 2023 até às 23h59 do dia 6 de abril de 2023, observando o horário de Brasília, no site do CIEE. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio do critério de maior média aritmética das notas obtidas para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente.

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses a partir de sua publicação, podendo, a critério da SEAD, ser renovado por igual período.

