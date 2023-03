A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos abriu um novo processo seletivo, com 4.383 vagas para o seu programa de jovem aprendiz.

Para concorrer, os jovens devem estar cursando, no mínimo, o 9º ano do nível fundamental ou frequentando a escola, caso não tenham concluído o nível médio. Além disso, é preciso ter entre 14 e 21 anos completos, no ato da contratação.

O Programa de Aprendizagem será realizado no sistema dual, que é composto pela etapa teórica, com curso de aprendizagem profissional de 120 horas, a ser realizado nas dependências de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica parceira, e pela etapa prática, que ocorrerá nas instalações dos Correios.

Os aprovados serão contratados por prazo determinado, com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses consecutivos, tendo sua anotação na Carteira de Trabalho.

As inscrições são gratuitas e serão abertas no próximo dia 27, por meio do site dos Correios, https://www2.correios.com.br/…/corr…/lst_concurso.cfm…. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 21 de abril.

Há vagas para vários municípios do Acre. Veja onde: https://www2.correios.com.br/institucional/concursos/correios/ArquivosProsel/01208_060483.pdf

Relacionado